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MSB: Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılarıyla eğitim gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Abdullah Yasin Güler   | 15.06.2020
MSB: Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılarıyla eğitim gerçekleştirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz'in en etkin denizaltı filolarına sahip iki deniz kuvveti arasında icra edilen eğitimlerle karşılıklı iş birliğinin artırılması sağlandı." ifadesi kullanıldı.

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