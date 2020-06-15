MSB: Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılarıyla eğitim gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığınca, Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiği bildirildi.
Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltılar tarafından 13 Haziran 2020 tarihinde Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. Akdeniz’in en etkin denizaltı filolarına sahip iki Deniz Kuvveti arasında icra edilen eğitimler ile karşılıklı işbirliğinin artırılması sağlandı. pic.twitter.com/pHQ431YfqG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2020
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz'in en etkin denizaltı filolarına sahip iki deniz kuvveti arasında icra edilen eğitimlerle karşılıklı iş birliğinin artırılması sağlandı." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.