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Munzur ve Mercan dağlarında kış güzelliği

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen 3 bin rakımlı Munzur ve Mercan dağlarında güzel manzaralar oluştu.

Sidar Can Eren   | 04.01.2021
Munzur ve Mercan dağlarında kış güzelliği Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, kış aylarında da göz alıcı güzellikler sunuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri ve Mercan Vadisi'nin bulunduğu ilçede, bir süre önce etkili olan kar yağışıyla dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olduğu ilçede, bir başka güzelliğe bürünen Munzur ve Mercan dağlarında, seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Yöre sakinlerinden Özkan Aktimur, AA muhabirine, Ovacık'ın her mevsim doğal güzellikleriyle göz kamaştırdığını söyledi.

Karlı dağların gün doğumu ve batımı esnasında kızıla bürünerek güzel görüntüler oluşturduğunu belirten Aktimur, "Bu sene Ovacık'ta kış çok farklı yaşanıyor. Geçmiş yıllarda şu ayda 2-3 metre kar yağardı. Ama bu sene ovada hiç kar yok ve Munzur ve Mercan dağlarının zirvelerinde kar var. Dağlarda beyaz örtüsüyle çok hoş manzaralar oluşturuyor." dedi.

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