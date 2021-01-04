Euro
9.06
Dolar
7.37
BIST 100
1,497.93
Altın
1,935.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Günay Nuh,Hüseyin Yıldız,Abdullah Söylemez,Cüneyt Çelik,Hüseyin Demirci   | 04.01.2021
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Erzurum

Bitlis'te soğuk hava ve sis

Bitlis'te etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )

Erzurum'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Bazı binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlar da dondu.

Ardahan

Yoğun sisin etkili olduğu Ardıhan'da Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, güzel manzaralar oluştu.

Iğdır

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Rakımı yüksek yerlerde sis etkili oldu, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Ağrı

Ağrı'da vatandaşlar, araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Kentteki dere ve nehirler de soğukların etkisiyle buz tuttu.

Kars

Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde güzel görüntüler oluştu.

Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında, doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan kısmen donan Kars Çayı'nda yiyecek arayan yeşilbaş ördeklerle bir yaban kazı görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere'de uygulanmaya başlandı
Kovid-19 salgını Almanya'da istihdamdaki 14 yıllık yükselişe son verdi
Kovid-19'u yenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Ömrümden çok zor bir 14 gün geçti
Önceki salgınları tecrübe eden ülkeler Kovid-19'a karşı daha etkin mücadele gösterdi
Dilovası Belediye Başkanı Şayir: Ağrılarım gripten daha şiddetliydi

Benzer haberler

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

Ağrı'da buz tutan Aşağı Toklu Şelalesi'nin güzelliği drone ile görüntülendi

Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Bingöl'deki Kale Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu

Bingöl'deki Kale Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotları: Mırmır ve Mira

Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotları: Mırmır ve Mira