Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum
Erzurum'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.
Bazı binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlar da dondu.
Ardahan
Yoğun sisin etkili olduğu Ardıhan'da Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, güzel manzaralar oluştu.
Iğdır
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.
Rakımı yüksek yerlerde sis etkili oldu, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Ağrı
Ağrı'da vatandaşlar, araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve halılarla örttü.
Kentteki dere ve nehirler de soğukların etkisiyle buz tuttu.
Kars
Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde güzel görüntüler oluştu.
Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında, doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu.
Öte yandan kısmen donan Kars Çayı'nda yiyecek arayan yeşilbaş ördeklerle bir yaban kazı görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.