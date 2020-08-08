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Muğla'da Türk kara sularına itilen 9 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.

Ali Rıza Akkır   | 08.08.2020
Muğla'da Türk kara sularına itilen 9 sığınmacı kurtarıldı

Muğla

Bodrum açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan 9 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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