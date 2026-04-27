Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda final serisini İstanbul'a taşımanın peşinde

Metin Arslancan
27 Nisan 2026•Güncelleme: 27 Nisan 2026
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisinin ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a konuk olacak.
Ekinox Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
Siyah-beyazlı ekip, serinin ilk maçında Fransız ekibine sahasında 72-60 kaybetti ve 1-0 geriye düştü.
Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final eşleşmesinde rakibini yarın deplasmanda yenerek seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.
İki takım arasındaki 7. randevu
Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, Avrupa Kupası'nda 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor.
Beşiktaş kazanırsa kupa İstanbul'da sahibini bulacak
Siyah-beyazlı takımın yarın Cosea JL Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak.
BKT Avrupa Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.
Cosea JL Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.