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Muğla'da Türk kara sularına itilen 5 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 5 sığınmacı kurtarıldı.

Durmuş Genç   | 25.07.2020
Muğla'da Türk kara sularına itilen 5 sığınmacı kurtarıldı

Muğla

Bozburun açıklarında, Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bot içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. 

Kurtarılan 5 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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