Euro
9.39
Dolar
7.94
BIST 100
1,198.32
Altın
1,903.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Muğla'da Türk kara sularına itilen 232 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Datça ilçelerinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 232 yabancı uyruklu kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sebiha Arslan,Sabri Kesen,Ali Ballı   | 22.10.2020
Muğla'da Türk kara sularına itilen 232 sığınmacı kurtarıldı

Muğla

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik can salları içerisinde Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 121, Bodrum ilçesi Karaada açıklarında 35 ve Datça ilçesi açıklarında 76 sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan lastik botlardaki yabancı uyrukluları karaya çıkardı.

Marmaris, Bodrum ve Datça limanlarına getirilen sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bin olabilir
İspanya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış
Irak ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Türkiye'de son 24 saatte 2102 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Benzer haberler

Muğla'da Türk kara sularına itilen 232 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'da Türk kara sularına itilen 232 sığınmacı kurtarıldı

Küçük Mehmet Yiğit matematikte dünya birincisi oldu

Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

American Hospital The Bodrum Cup organizasyonundan sağlık çalışanlarına özel seyir

American Hospital The Bodrum Cup organizasyonundan sağlık çalışanlarına özel seyir
Yunanistan'da sığınmacılar, yaşam koşullarının iyileştirilmesini istedi

Yunanistan'da sığınmacılar, yaşam koşullarının iyileştirilmesini istedi
Muğla ve İzmir'de Türk kara sularına itilen 91 sığınmacı kurtarıldı

Muğla ve İzmir'de Türk kara sularına itilen 91 sığınmacı kurtarıldı