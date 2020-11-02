Muğla'da Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 18 kişi kurtarıldı.
Muğla
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarındaki lastik can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 18 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.