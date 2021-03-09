Muğla'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Muğla
Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile GE 1827 AC plakalı tır çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.
Yabancı plakalı tırın şoförü gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.