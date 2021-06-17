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Türkiye

Muğla'da silahlı saldırıda şehit olan polis için tören düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli şahısları takip eden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için tören yapıldı.

Durmuş Genç   | 17.06.2021
Muğla'da silahlı saldırıda şehit olan polis için tören düzenlendi Fotoğraf: Osman Akça/AA

Muğla

Şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) naaşı, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp polis konvoyu ile İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Müdürlük bahçesinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından görevleri başında şehit olan teşkilat mensupları için dua edildi.

Törene, Yangöz'ün babası Şahin ve annesi Nursel Yangöz ile yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şehit aileleri, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve meslektaşları katıldı.

Şehidin Emniyet Müdürlüğüne getirilişi sırasında çalışma arkadaşları ile ailesi gözyaşı döktü. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, tören mangasınca alınarak cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Törenin ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine gönderildi.

Bodrum Yahşi Mahallesi'nde polis ekipleri takip ettikleri şüphelilerin bulunduğu otomobili Giritliler Sokak'ta durdurmuş, bu sırada kendilerine yaklaşan polis ekibine otomobilden silahla ateş eden şüpheliler kaçmıştı. Kurşunların isabet ettiği 2 polis memurundan Ercan Yangöz, yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Olaydan sonra çevrede geniş çaplı operasyon başlatan polis ekipleri 4 şüpheliyi silahlarıyla birlikte yakalamıştı.

Sağlık durumu iyiye gittiği bildirilen Abdulkadir Doğan'ın ise Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Oktay'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit polis memuru Yangöz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, mesajında, "Bodrum'da emniyet güçlerimizce düzenlenen operasyon sırasında çıkan silahlı çatışmada şehit düşen kahraman polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralı polis kardeşimize de acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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