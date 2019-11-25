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Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Marmaris'te ağaçlar devrildi, Bodrum'da dalgalar kıyıdaki iş yerlerinin balkonlarına kadar yükseldi.

Sabri Kesen,Osman URAS   | 25.11.2019
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum ve Marmaris'te etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Marmaris ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etki gösteren kuvvetli yağış ve fırtınada ağaçlar devrildi. Saatteki hızı 65 kilometre ölçülen fırtına nedeniyle, limandaki bazı tekneler batma riskine karşı açıkta demir atarak bekledi.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ve devrilmesi muhtemel ağaçları kaldırdı.

Armutalan ve Adaağzı mahallelerinde bazı bölgelerde su birikintileri oluştu, derelerde oluşan çamurlu suyun dökülmesiyle sahil boyunda deniz kahverengiye döndü.

Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu, yat limanındaki işletmeler, fırtınadan dolayı açılamadı. Vatandaşlar ve sürücüler sahil kesimlerde zor anlar yaşadıSörfçüler adrenalin yaşadı 

Marmaris'te, hızı saatte 65 kilometreyi bulan keşişleme ile adrenalin tutkunları sörf keyfi yaptı. Rüzgarın hızını azaltıp arttırmasından ve şiddetinden dolayı uçurtma sörfü yapamayan adrenalin tutkunları rüzgar sörfü yaparak günü geçirdi. Dalgalar arasında rüzgar sörfü yapanları, sağanağa rağmen vatandaşlar da kıyıdan ilgiyle izledi.

Bodrum'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

Bodrum ilçesinde de kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor. İlçede dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreyi buldu. Öğle saatlerinde rüzgarla birlikte yağış da etkili olmaya başladı.

Açık denizde etkisini artıran rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla deniz suyu kıyıdaki iş yerlerinin balkonlarına kadar yükseldi, bazı iskeleler zarar gördü.

Meteorolojk uyarı yapılan ilçede, ilerleyen saatlerde rüzgarın hızının ve yağışın etkisinin artması bekleniyor.

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