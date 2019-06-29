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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı.

Durmuş Genç,Ali Rıza Akkır   | 29.06.2019
Muğla'da orman yangını

Muğla

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Palamutbükü Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadan 5 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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