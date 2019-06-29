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Soylu'dan HDP'li vekilin iddialarına videolu yalanlama

İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li Sürücü'nün Ceylanpınar ilçesindeki operasyona ilişkin "Kur'an-ı Kerim'e bile saygıları yok evi basan polisin" iddiasıyla yaptığı sosyal medya paylaşımını, olayın gerçek görüntülerinin yer aldığı videoyla yalanladı.

Burcu Çalık,Yusuf Soykan Bal   | 29.06.2019
Soylu'dan HDP'li vekilin iddialarına videolu yalanlama

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki operasyona ilişkin "Kur'an-ı Kerim'e bile saygıları yok evi basan polisin" iddiasıyla yaptığı sosyal medya paylaşımını, olayın gerçek görüntülerinin yer aldığı videoyla yalanladı. 

Bakan Soylu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 44 kilogram patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği, 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından sosyal medya ve internet ortamında gerçeği yansıtmayan bilgilerin kullanılması üzerine, operasyonun gerçeklerini anlatan videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Soylu'nun "Bir vekil... 44 kilo patlayıcı... Polise ürkütücü iftira...Kur'an-ı Kerim'i istismar" mesajıyla paylaştığı videoda, önce operasyona ilişkin sosyal medyada paylaşılan mizansen, sonrasında ise olayın aslında nasıl gerçekleştiğine ilişkin görüntüler bulunuyor.

Videonun ilk bölümünde, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün Twitter hesabından paylaştığı operasyona ilişkin iddiaları yer alıyor.

Operasyonun gerçek görüntülerinde ise emniyet güçlerinin evde yaptıkları aramada, önce arama kararını okudukları, evdeki kitapları tek tek içlerine bakarak yerine yerleştirdikleri görülüyor. Videoda ayrıca evin bahçesinden çıkan patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler gösteriliyor.

Video, "Kur'an-ı Kerim'i alet ettikleri bu tiyatro 44 kilo 130 gram patlayıcıyı saklamalarına yetmedi. Bu patlayıcıyla 4 Güvenpark, 1 Beşiktaş saldırısı gerçekleştirilebilir." mesajıyla son buluyor.

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