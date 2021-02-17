Euro
8.41
Dolar
6.98
BIST 100
1,542.70
Altın
1,782.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Muğla'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi

Muğla'nın Bodrum ve Menteşe ilçesinde kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bazı mahallelerde ağaçlar fırtına nedeniyle yıkıldı.

Durmuş Genç   | 17.02.2021
Muğla'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi

Muğla

Bodrum'da dün gece yarısından sonra etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 80 kilometreyi geçti.

Yalıkavak, Bahçelievler, Gümbet, Cevat Şakir, Bitez ve Karabağ mahallelerinde ağaçlar yıkıldı, bir telefon direği devrildi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan ağaçlarda budama çalışması başlattı.

Bazı işletmelerin çatıları uçtu

Menteşe ilçesinde de iki gündür etkili olan ve dün gece yarısından sonra etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 80 kilometreyi geçti.

Akbük Mahallesi'nde kuvvetli fırtına nedeniyle sahil kenarındaki ağaçlar yıkıldı, elektrik direği devrildi, bazı işletmelerin çatıları uçtu.

Akbük sahil girişindeki kulübe de fırtınanın etkisiyle 200 metre sürüklenerek denize devrildi.

Kuvvetli fırtına nedeniyle limanda bulunan bazı balıkçı tekneleri de karaya sürüklendi.

Akbük'te turizm işletmecisi Öner Altaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtınanın işletmesinde hasar oluşturmadığını belirterek, "Ancak sahilde kenarında bulunan işletmelerde hasar meydana geldi." dedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile Kovid-19 aşısı gitmedi
Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da Kovid-19 aşısı yaptırılabiliyor
Kuzey Makedonya'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarına başlandı
AB Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alacak
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkede mutasyona uğramış Kovid-19 varyantlarının hızla yayıldığını söyledi

Benzer haberler

Muğla'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi

Muğla'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi

Antalya'da kuvvetli rüzgar seralara zarar verdi

İzmir'de etkili olan fırtına 330 civarında ağaca zarar verdi

Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi

Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor
İzmir için fırtına ve kar uyarısı

İzmir için fırtına ve kar uyarısı