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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi.

Mehmet Tosun   | 17.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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