Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.