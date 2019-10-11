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Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Ali Ballı,Ayşe Yıldız   | 11.10.2019
Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

Antalya

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber teknedeki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İçmeler mevkisinde düzensiz göçmenleri taşıyan ve içerisinde 14 kişinin olduğu belirtilen lastik bot battı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Denize düşen düzesiz göçmenlerden 9'u kurtarılarak botlara alındı, 2'sinin kendi imkanlarıyla kıyıya çıktığı belirlendi. 

Kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması için kıyıda ve denizde arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 9 düzensiz göçmen, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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