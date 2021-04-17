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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını başladı.
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Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Durmuş Genç   | 17.04.2021
Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Göktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yılanlı, Menteşe ve Milas ilçelerinden takviye ekip sevk edildi.

Çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edilen yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. 

Kavaklıdere ilçesinde de orman yangını başladı

Sazaklı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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