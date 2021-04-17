Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Muğla
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Göktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yılanlı, Menteşe ve Milas ilçelerinden takviye ekip sevk edildi.
Çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edilen yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
Kavaklıdere ilçesinde de orman yangını başladı
Sazaklı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.