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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Türkiye

Muğla'da bir gazeteci evden çıkamayanlara 1500 ekmeği ücretsiz dağıttı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yerel gazete sahibi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından ilçede 1500 ekmeği ücretsiz dağıttı.

Ali Rıza Akkır   | 11.04.2020
Muğla'da bir gazeteci evden çıkamayanlara 1500 ekmeği ücretsiz dağıttı

Muğla

Seydikemer Postası gazetesi imtiyaz Sahibi Zekeriya Şahin, gazetesinin sosyal medya hesabı üzerinden ihtiyaç sahiplerine ekmek ulaştırabilmek için cep telefonu numarası paylaştı.

Şahin, ilçe merkezindeki mahalle muhtarlarıyla da görüşerek kendi imkanlarıyla satın aldığı 1500 ekmeği numaraya mesaj atan vatandaşlara ulaştırdı.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haber yapmak için sokağa çıktığında bazı vatandaşların kendisinden ekmek talebinde bulunduğunu söyledi.

Yetkililerin vatandaşlara gerekli yardımı yaptığını, kendisinin de gönüllü destek olmak istediğini ifade eden Şahin, "Bu zor günlerde birbirimize destek olmalıyız. İmkanlarım ölçüsünde 1500 ekmeği vatandaşlara dağıtmaya karar verdim. İmkanı olan herkes bu günlerde elini taşın altına koymalı. Ben de herkesi iki günlük sokağa çıkma yasağına uymaya davet ediyorum." diye konuştu.

Şahin, kampanyasını duyan esnafın da kendisine destek olmak istediğini, yarın daha fazla ekmek dağıtmayı düşündüğünü belirtti.

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