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Muğla'da 64 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Durmuş Genç   | 10.08.2019
Muğla'da 64 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar ve Hüseyinburnu açıklarında bir Jetski ile altı lastik botu durdurdu. 

Jetski ve botlarda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Filistin, Suriye, Irak, Güney Afrika, Angola, Kongo, Nijerya, Senegal, Bangladeş, Pakistan, Gana, Nepal uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Datça'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesi Aktur sahili civarında da ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 15 düzensiz göçmen tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler Datça Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. 

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