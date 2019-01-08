'Müdürümün isteğiyle alıp verdiğim hattan Bylock çıktı'

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında tanık S.Y, "Müdürüm M.M, benden bir hat alıp sanık Ekmeleddin Açıkgöz'e vermemi istedi. 3-4 ay sonra işten çıkardılar. Daha sonra ifade için çağrılınca telefona ByLock yüklendiğini öğrendim." dedi.

KAYSERİ

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ayrı ayrı yargılanan biri tutuklu 8 sanıktan 2'sinin beraatine karar verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda, tutuklu yargılanan kapatılan Zaman gazetesi çalışanı Ekmeleddin Açıkgöz, örgütün kapatılan okullarında öğretmen olarak çalışan tutuksuz sanıklar Durmuş Ö, Eda Y, Mehmet S, Mustafa S, Ahmet G. ve eşi Derya G. ile iş insanı Hacı İbrahim A. ve avukatları hazır bulundu.

Açıkgöz'ün yargılandığı duruşmada tanık olarak dinlenen S.Y, sanığın Kayseri'de kapatılan Zaman gazetesinde halkla ilişkiler işini yürüttüğünü, kendisinin de genel hizmetlerde görevli olduğunu söyledi.

Çalıştığı dönemde müdürünün talebi üzerine kendi adına bir telefon hattı aldığını belirten S.Y, "Müdürüm M.M, benden bir hat alıp sanığa vermemi istedi. Ben de hattı alıp sanığa verdim, hiç kullanmadım. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. 3-4 ay sonra işten çıkardılar. Daha sonra Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından ifade için çağrılınca, telefona ByLock yüklendiğini öğrendim." diye konuştu.

Mahkeme başkanı, emekli olduğunu ve iş olması halinde inşaat işlerinde çalıştığını belirten tanığı, "Ben de dahil bir daha kimseye hat verme." diyerek uyardı.

"Firari eşimi bulursam boşanacağım"

Sanıklardan öğretmen Eda Y. de 2005-2016 yıllarında örgütün farklı okullarında eğitim verdiğini söyledi.

Eşi O.Y'nin de kendisi gibi matematik öğretmeni olduğunu ve aynı okulda görev yaptıkları dönemde evlendiklerini anlatan Eda Y, şöyle devam etti:

"Eşimin çalıştığı okullarda ben de görev yaptım. Eşim kurumlarda çalışanlarla problemler yaşadığı için okul değiştirerek, farklı illerde görev yaptık. Örgüt içi tayinle değil, eşimin yaşadığı problemler nedeniyle farklı okullarda görev yaptım. Eşim şu anda firari ve nerede olduğunu bilmiyorum. Kendisi aynı örgüt kapsamında Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. Kendisini bulamadığım için boşanamadım. Bulursam boşanacağım."

Diğer sanıklar da örgüt üyeliği suçlamasını reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanıklardan Hacı İbrahim A. ve Mustafa S'nin delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Sanıklardan Ekmeleddin Açıkgöz'ün tutukluluğunun devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için diğer duruşmaları erteledi.



Muhabir:Ramazan Kaya



