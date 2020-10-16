Euro
9.28
Dolar
7.92
BIST 100
1,192.73
Altın
1,901.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

'Mucize bitki' safran çiçek açtı

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen safran bitkisinin çiçek açma dönemi başladı.

Ahmet Özler   | 16.10.2020
'Mucize bitki' safran çiçek açtı Fotoğraf: Ahmet Özler/AA

Karabük

"Mucize bitki" safran çiçek açtı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da yetiştirilen boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safran çiçek açtı. Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor. ( Ahmet Özler - Anadolu Ajansı )

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safran bitkisi çiçek açtı.

Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

İlçede 49 çiftçi tarafından 55 dekarlık alanda yetiştirilen ve her yıl yaklaşık 5 milyon çiçekten 35 kilogram ürün alınan bitkinin kilogramı 40 bin liradan alıcı buluyor.

"15 kilogram hasat bekliyorum"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl çiçeklerin 10 yıl gecikmeli açtığını, boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasadına başlayacaklarını söyledi.

Safranın gecikmeli de olsa çiçek açmasından dolayı mutlu olduklarını anlatan Yılmaz, "10 gün gecikmeli de olsa safran çiçek açtı, mutluyuz. İnşallah kasım ayı sonuna kadar çiçeklenme devam eder. 25 dönümlük alanda ekiyorum ve 15 kilogram hasat bekliyorum." dedi.

Çiçekleri görmeye gelenlerin çok olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu yıl genellikle Arap ülkelerinden geliyorlar. Onlar safranı çok seviyor ve tüketiyor. Kilosu 40 bin liradan satıyoruz. Ağustos ayında soğanlarını diktik. Ekim ve kasım aylarında çiçeklerini hasat ediyoruz. Soğanlar 3 yıl boyunca toprakta kalıyor ve her yıl çiçeklerini topluyoruz. Bir soğan 8-10 yavru veriyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 222 bin 831'e yükseldi
İtalya Kovid-19 salgınına yönelik ek tedbirleri tartışıyor
Boşnak lider Bakir İzetbegoviç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Balkan ülkelerinde günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgını döneminde gebe takibi rehberi

Benzer haberler

'Mucize bitki' safran çiçek açtı

'Mucize bitki' safran çiçek açtı

Karabük'te kenevir üreticisinin verim beklentisi yüksek

Osmanlı kenti Safranbolu 44 yıldır özenle korunuyor

Safranbolu'nun mis kokulu lavanta tarlaları cezbediyor

Safranbolu'nun mis kokulu lavanta tarlaları cezbediyor