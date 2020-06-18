MSB'den nostaljik tatbikat fotoğrafı paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığından, 41 yıl önce bir tatbikatta çekilmiş siyah beyaz fotoğraf karesi paylaşıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), 41 yıl önce bir tatbikatta çekilmiş siyah beyaz fotoğraf karesi paylaşıldı.
Yıl 1979— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2020
Bolu Dağ Komando Tugayı Tatbikatı’ndan bir fotoğraf...#MSB #TSK #TarihteTürkOrdusu #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/a2TpZLW3gs
MSB'nin Twitter hesabından "Tarihte Türk Ordusu", "siyah beyaz" ve "TBT" (Throwback Thursday) etiketiyle yapılan paylaşımda, "Yıl 1979 Bolu Dağ Komando Tugayı Tatbikatı'ndan bir fotoğraf." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.