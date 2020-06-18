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MSB'den nostaljik tatbikat fotoğrafı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından, 41 yıl önce bir tatbikatta çekilmiş siyah beyaz fotoğraf karesi paylaşıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 18.06.2020
MSB'den nostaljik tatbikat fotoğrafı paylaşımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), 41 yıl önce bir tatbikatta çekilmiş siyah beyaz fotoğraf karesi paylaşıldı.

MSB'nin Twitter hesabından "Tarihte Türk Ordusu", "siyah beyaz" ve "TBT" (Throwback Thursday) etiketiyle yapılan paylaşımda, "Yıl 1979 Bolu Dağ Komando Tugayı Tatbikatı'ndan bir fotoğraf." ifadelerine yer verildi.

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