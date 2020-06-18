Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
112,221.80
Altın
1,724.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Suriye sınırında 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-YPG mensupları tarafından menfeze yerleştirildiği belirlenen 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Rauf Maltaş   | 18.06.2020
Suriye sınırında 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

Şanlıurfa

 Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-YPG mensupları tarafından menfeze yerleştirildiği belirlenen 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-YPG mensuplarının yurt içi ve dışı faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarat çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Suriye'nin Tel Abyad ile Aynularap bölgesinde bulunan terör örgütü mensuplarının silah, mühimmat ve patlayıcı maddeleri Akçakale ilçesi sınır hattına getirerek ormanlık alanda gizleyecekleri, işbirlikçi şahıslar aracılığıyla da örgüt mensuplarına ulaştırarak sansasyonel eylem yapacakları yönünde bilgi elde edildi.

Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir menfezin giriş ve çıkışına yerleştirilmiş vaziyette 2 antitank ile 2 antipersonel mayını ve kutu içerisinde yerleştirilmiş 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 klima tüpü içerisine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 yönlendirilmiş patlayıcı, 1 fabrikasyon yapımı antitank basma düzeneği olmak üzere toplam 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19 süreci sonrasında Türkiye-AB arasında yeni işbirliği alanı olarak sağlık konusu öne çıkabilir'
Belçika'da son 24 saatte 104 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı kaydedildi
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi
Başkentte maske denetimi

Benzer haberler

Suriye sınırında 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

Suriye sınırında 68 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

İran Mahan Air pilotundan 'Suriye'ye yasak yük taşıdık' açıklaması

Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

'Türkiye'nin en büyük çiftliği'nde hasat bitmeden ekim başladı

'Türkiye'nin en büyük çiftliği'nde hasat bitmeden ekim başladı

ABD yönetiminden Beşşar Esed dahil 39 Suriyeli yetkiliye yaptırım

ABD yönetiminden Beşşar Esed dahil 39 Suriyeli yetkiliye yaptırım
Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde 'elit' sürülere koç katımı başladı

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde 'elit' sürülere koç katımı başladı