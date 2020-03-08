Euro
6.88
Dolar
6.09
BIST 100
109,600.50
Altın
1,671.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB'den kadınlar günününe özel video

Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırladıkları videoyla kutladı.

Muhammed Boztepe   | 08.03.2020
MSB'den kadınlar günününe özel video

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapan kadınların operasyon sırasında ve yurt dışı görevlerinde çekilen fotoğraf ve videolarına yer verildi.

                    

Sosyal hayatın her alanında yer alan kadınların siyah-beyaz arşiv görüntülerine de bulunduğu videoda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bir kelimeden çok daha fazlasıdır kadın. Bu toprakların güneşi, yağmuru, bereketi, aydınlık yarınların habercisiyim. Düşmana aman vermeyen Nene Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş benim. Türk milletine Atatürk'ü armağan eden Zübeyde Ana'yım. Uygarlık savaşında, yaşamın merkezinde bir Cumhuriyet kadınıyım. Evlatlarına kına yakıp uğurlayan umudun ve zaferin müjdecisiyim. Mavi vatanın korkusuz savunucusu bahriyeli benim. Göklerde de ben varım çünkü ben dünyanın ilk kadın savaş pilotuyum. Barışın elçisi olarak Bosna'da, Kosova'da Afganistan'dayım. Ben, gücünüze güç katmak için vatan toprağındayım. Ben, Anadolu'yum, ana vatanım. Dün, bugün ve daima milletimizle birlikte, milletimiz için varım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği

Benzer haberler

MSB'den kadınlar günününe özel video

MSB'den kadınlar günününe özel video

'Kadınlar her alanda başarılı olabilir'

Beşiktaş ve Atletico Madrid'in kadın futbol takımlarından özel maç

Jandarmanın kadın personeli hem vatanı koruyor hem de hayat kurtarıyor

Jandarmanın kadın personeli hem vatanı koruyor hem de hayat kurtarıyor
Kadınlar hayatın her alanında

Kadınlar hayatın her alanında
Emine Erdoğan: Kadınların iş gücüne katılma oranı erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı

Emine Erdoğan: Kadınların iş gücüne katılma oranı erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı