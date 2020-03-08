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Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Yunan güvenlik güçlerinin plastik mermiye saplanması için tel yerleştirdiği iddiası

Sınırda Yunanistan tarafından gelen plastik mermiyle yaralanan sığınmacının boynundan çıkarılan plastik mermiye saplanması için tel yerleştirildiği tespit edildi.

Salih Baran   | 08.03.2020
Yunan güvenlik güçlerinin plastik mermiye saplanması için tel yerleştirdiği iddiası

Edirne

Sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor.

Dün Yunan askerinin makineli tüfek ile sığınmacılara ateş etmesi görüntülere de yansımıştı.

                    

Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti.

Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı.

Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.

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