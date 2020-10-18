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MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla klip hazırladı.

Muhammed Boztepe   | 18.10.2020
MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi

Ankara

TRT Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan klip, MSB'nin Twitter hesabından "Canım, gözüm, Azerbaycan. İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız." mesajıyla paylaşıldı.

MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Armoni Yıldızları Orkestrası tarafından çalınan, sözleri Ahmed Cavad, müziği Emin Sabitoğlu, orkestra düzenlemesi Bando Yüzbaşı Aziz Diker'e ait "Can Azerbaycan" adlı eseri Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in seslendirdiği klipte, Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından müşterek yapılan tatbikat görüntüleri ile Nuri (Killigil) Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun 1918'de Bakü'ye giriş görüntülerine yer verildi.

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