MSB: Zap bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/yVKXRF9NpW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2020
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.