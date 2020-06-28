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MSB: Zap bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 28.06.2020
MSB: Zap bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. 

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

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