MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin müşterek icra ettiği TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. pic.twitter.com/Lc2kPU2XDb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2020
Bakanlıktan paylaşımda, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin birlikte icra ettiği tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.
Videoda, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarının yanı sıra askerlerin görüntüleri yer aldı.
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