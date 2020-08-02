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MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Fırat Taşdemir   | 02.08.2020
MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Bakanlıktan paylaşımda, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin birlikte icra ettiği tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Videoda, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarının yanı sıra askerlerin görüntüleri yer aldı.


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