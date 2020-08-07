MSB: Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 24 saatte 17 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadelesinin gece gündüz, dağ bayır demeden başarıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirirken, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." bilgisine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.