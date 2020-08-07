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MSB: Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 24 saatte 17 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hande İlbeyi Canca   | 07.08.2020
MSB: Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadelesinin gece gündüz, dağ bayır demeden başarıyla devam ettiği belirtildi. 

Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirirken, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." bilgisine yer verildi.

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