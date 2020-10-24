MSB sınır kaçakçılığına göz açtırmıyor
Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 8 AK-47, 8 AK-47 şarjörü, 3 bin 874 gram kubar esrar, 29 bin 469 paket kaçak sigara, 378 uydu cihazı ve 2 bin 259 kutu muhtelif ilaç ele geçirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.
Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:
"Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 8 AK-47, 8 AK-47 şarjörü, 3 bin 874 gram kubar esrar, 29 bin 469 paket kaçak sigara, 378 uydu cihazı ve 2 bin 259 kutu muhtelif ilaç ele geçirildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.