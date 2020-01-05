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Sarıkamış Harekatının 105. Yılı
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Türkiye

MSB Sarıkamış şehitlerini video mesajıyla andı

Mehmetçiğin karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı videoda, "Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde hür ve bağımsız yaşayalım diye şehadete yürüyen 90 bin ana kuzumuzu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" mesajına yer verildi.

Sefa Şahin   | 05.01.2020
MSB Sarıkamış şehitlerini video mesajıyla andı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla Sarıkamış Harekatı ve Mehmetçiğin karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı.

                    

Bakanlığın Twitter hesabından, "Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." başlıklı paylaşımda bulunuldu.

"Zamanı dondurarak tarih yazanların anısına... Sarıkamış" mesajının yer aldığı videoda, Sarıkamış Harekatı ve Mehmetçiğin karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yanı sıra Ahmet Şafak'ın Sarıkamış isimli şarkısı yer aldı.

Paylaşımda, "Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde hür ve bağımsız yaşayalım diye şehadete yürüyen 90 bin ana kuzumuzu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

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