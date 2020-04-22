MSB: PKK/YPG'li terörist teslim oldu
Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu PKK/YPG'li bir terörist Mardin Demirtepe Hudut Karakolu'muza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.
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Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG’li terörist Mardin Demirtepe Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/rlzSz9p3iU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2020