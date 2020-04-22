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MSB: PKK/YPG'li terörist teslim oldu

Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Aykut Karadağ   | 22.04.2020
MSB: PKK/YPG'li terörist teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu PKK/YPG'li bir terörist Mardin Demirtepe Hudut Karakolu'muza teslim oldu." ifadesi kullanıldı. 

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