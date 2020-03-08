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MSB: PKK/YPG'li iki terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 teröristin Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Mehmet Tosun   | 08.03.2020
MSB: PKK/YPG'li iki terörist teslim oldu

Ankara

Terör örgütü PKK/YPG'li iki terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li iki teröristin, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu aktarıldı.

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