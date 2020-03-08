MSB: PKK/YPG'li iki terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 teröristin Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
Terör örgütü PKK/YPG'li iki terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li iki teröristin, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.