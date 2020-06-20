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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar yeni hedefleri ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandoların, gece boyunca yürütülen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 20.06.2020
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar yeni hedefleri ele geçirdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, şu mesaja yer verildi:

"Hainler kaçacak delik arıyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi."

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