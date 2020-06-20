MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar yeni hedefleri ele geçirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandoların, gece boyunca yürütülen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, şu mesaja yer verildi:
Hainler kaçacak delik arıyor... #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi...#MSB #TSK pic.twitter.com/xSQwSxlezg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2020
"Hainler kaçacak delik arıyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.