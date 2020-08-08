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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Ömer Olcay, İrfan Ağca   | 08.08.2020
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara/Samsun

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, teröristlerle çıkan çatışmada bugün 3 askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen bir askerin kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehadet haberi ailesine verildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın şehadet haberi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Şehidin Çekalan Mahallesi'ndeki babaevine gelen İlçe Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Müftüsü Ali Erbaş ve askeri yetkililer, şehadet haberini anne Arife ve baba Aslan Ural'a verdi.

Şehadet haberi üzerine babaevi ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Süleyman Ural'ın 5 aylık nişanlı olduğu, düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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