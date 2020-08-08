Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2020
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/mw2o2iifhw
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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