MSB: Hava Kuvvetleri EOD Timleri Libya'daki faaliyetlerine devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da görev yapan Hava Kuvvetleri Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timlerinin faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da görev yapan Hava Kuvvetleri Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timlerimiz, Libyalı kardeşlerimizin can güvenliği için özveri ile yürüttüğü faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.
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Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya’da görev yapan Hava Kuvvetleri Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hâle Getirme (EOD) Timlerimiz, Libyalı kardeşlerimizin can güvenliği için özveri ile yürüttüğü faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. pic.twitter.com/rYB1lHkBqv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 27, 2021