MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri"nin icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi." bilgisi paylaşıldı.
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz’de “Fiili Silah Atış Eğitimleri” icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dytO4DArns— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2020