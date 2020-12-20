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MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri"nin icra edildiğini bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 20.12.2020
MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

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