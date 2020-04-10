MSB: Bir sivil memur Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli sivil memur Ünver'in, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli sivil memur Levent Ünver'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığımızda görevli Sivil Memur Levent Ünver, COVID-19 tanısıyla tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2020