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MSB: Bir sivil memur Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli sivil memur Ünver'in, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 10.04.2020
MSB: Bir sivil memur Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli sivil memur Levent Ünver'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun." ifadesine yer verildi.

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