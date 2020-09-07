Euro
8.83
Dolar
7.47
BIST 100
1,096.81
Altın
1,929.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Motorinde 21 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş indirime gidilecek.

Murat Temizer   | 07.09.2020
Motorinde 21 kuruş indirim

Ankara

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bin 259'a çıktı
Pandemiyle ön cephede mücadele ediyorlar
'Aşının yolu uzun, maske-mesafe-hijyene tam uyum şart' uyarısı
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vaka sayısı bini geçti
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz: Ankara virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı

Benzer haberler

Motorinde 21 kuruş indirim

Motorinde 21 kuruş indirim

Karadeniz gazının henüz üretime başlanmadan fiyatlara olumlu yansıması bekleniyor

Gazprom Türk pazarını kaybediyor

Özel Öğretim Derneklerinden 'KDV indirimi' açıklaması

Özel Öğretim Derneklerinden 'KDV indirimi' açıklaması
Elektrik tüketimi ağustosta yüzde 3,52 arttı

Elektrik tüketimi ağustosta yüzde 3,52 arttı
Sakarya gaz keşfi, 11,6 milyar metreküplük kontrat fırsatı oluşturacak

Sakarya gaz keşfi, 11,6 milyar metreküplük kontrat fırsatı oluşturacak