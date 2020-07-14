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Türkiye

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda Irak uyruklu 18 şüpheli yakalandı.

Sertaç Bulur   | 14.07.2020
MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Ankara

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 18 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin MİT'in desteğiyle yaptıkları çalışma sonucu, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 20 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda, Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


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