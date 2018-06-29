Minik Leyla 15 gündür bulunamadı

Ağrı'da, 15 gün önce ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, ekiplerin bütün aramalarına rağmen bugün de bulunamadı

AĞRI

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 15 gündür haber alınamayan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde görevli ekiplerin tüm çabalarına rağmen halen bulunamadı.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor.

15 gündür sürdürülen arama çalışmalarının bugünkü bölümüne Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ile "Modül", İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri katıldı.

Daha önce içi su dolu kuyuları boşaltarak arayan ekipler, bugün yine aynı kuyulardaki suyu vidanjörler aracılığıyla boşaltıp içlerini kontrol etti.

Ayrıca bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve Leyla'nın gidebileceği bütün alanlar, JAK ve kadavra köpeklerinin desteğiyle bir kez daha arandı.

Köyde detaylı aramalar uzman ekipler tarafından aralıksız sürdürülürken köy dışında kalan geniş araziler ise diğer ekipler ve korucularca aranıyor.

Ekiplerin gün boyunca yaptığı tüm aramalara rağmen hakkında herhangi bir bulguya rastlanmayan minik Leyla'nın aranmasına yarın devam edilecek.

Muhabir: Sıtkı Yıldız