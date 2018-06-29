Mattarella'dan, Erdoğan'a tebrik mesajı

ANKARA

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ndeki zaferi dolayısıyla kutladı.

Edinilen bilgiye göre, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, mevkidaşı Erdoğan'a, 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik mesajı gönderdi.

Mattarella, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmeniz vesilesiyle şahsım ve İtalyan halkı adına ülkeniz için refah, huzur ve istikrar temennilerim eşliğinde, sizlere en içten tebriklerimi iletmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

İtalya'nın, Türkiye'yi tarihsel bir ortak olarak gördüğüne işaret eden Mattarella, mesajında şunları kaydetti:

"Yoğun siyasi temasların da katkısıyla mükemmel seviyede olan karşılıklı ekonomik ilişkilerimizin birçok sektörde daha da gelişeceğine inanıyoruz. Yeni başkanlık döneminizin, ikili ilişkilerimizin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine de dinamik ve olumlu katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Avrupa Konseyi'nde, Birleşmiş Milletler'de ve Atlantik Paktı'ndaki ortaklığımız, bizi özellikle hukuk devleti olma ve insan haklarının korunması çerçevesinde demokratik kurumları güvence altına almaya, Akdeniz havzasını ve Orta Doğu bölgesini bizimle birlikte paylaşan halkların hukuklarına yönelik politikalar geliştirmeye davet etmektedir. Şahsınıza iyilik, ülkenize refah dilemekten mutluluk duyuyorum."

Muhabir: İlkay Güder