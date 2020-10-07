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Minibüsçüler mağdur oldukları gerekçesiyle eylem yaptı

Uyarılara rağmen dağılmayan minibüs sahiplerine ve sürücülerine müdahale eden polis ekipleri, aralarında Gebze-Harem Minibüsçüleri Derneği Başkanı Ramiz Yılmaz'ın da bulunduğu bazı kişileri gözaltına aldı.

Metin Tokgöz,Adem Koç   | 07.10.2020
Minibüsçüler mağdur oldukları gerekçesiyle eylem yaptı

İstanbul

Gebze-Harem hattında toplu taşımacılık yapan minibüsçüler mağduriyetlerini dile getirmek için eylem yaptı.

Harem'de toplanan Gebze-Harem hattında çalışan minibüsçüler, Kadıköy ile Yakacık, Pendik ve Kartal arasında taşımacılık yapan minibüsçülerle Uzunçayır'da buluşup konvoy halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önüne gitmek istedi.

Polisin izin vermediği minibüsçüler araçlarına binerek harekete geçti. Bunun üzerine yolu kapatan polis ekipleri geçişe izin vermedi.

Ardından kısa bir süre oturma eylemi yapan minibüsçüler yürümek isteyince çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti. Burada da polisle minibüsçüler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Polis, uyarılara rağmen beklemeye devam eden ve dağılmayan minibüs sahipleri ve sürücülerine gaz kullanarak müdahale etti. Bu arada bazı minibüsçülerin, araçlarının önünde duran sivil polis aracını eleriyle kaldırarak yolu açmak istemesine de polis ekipleri engel oldu.

Yaşanan arbedede, aralarında Gebze-Harem Minibüsçüleri Derneği Başkanı Ramiz Yılmaz'ın da olduğu bazı sürücüler gözaltına alındı. Atılan gazdan sürücüler ile bazı polisler de etkilendi.

Ardından tekrar oturma eylemine geçen minibüs sahipleri ve sürücülerin bekleyişi sürüyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde erken saatlerden itibaren çok sayıda zabıta ve polis ekibinin güvenlik amaçlı önlem aldığı öğrenildi.

Eylem sırasında konuşan Gebze-Harem Minibüsçüleri Derneği Başkanı Ramiz Yılmaz, kentteki metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma hatlarının devreye girmesiyle ekonomik kazançlarının düştüğünü, ailelerine bakmakta zorluk çektiklerini ve mağdur olduklarını belirterek, 14 aydır İBB'ye bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün sorunlarını çözmediğini iddia etti.

Yılmaz, İBB'ye giderek sorunlarını çözmek istediklerini dile getirdi.


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