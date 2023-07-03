Dolar
25.89
Euro
28.33
Altın
1,921.29
ETH/USDT
1,955.50
BTC/USDT
31,067.00
BIST 100
6,015.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç için Yunanistan'da eylem yapıldı

Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesi, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Fransız Büyükelçiliğinin önünde protesto edildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç için Yunanistan'da eylem yapıldı Fotoğraf: Kostis Ntantamis - AA

Atina

Atina'daki farklı sol grupların Fransa'nın Atina Büyükelçiliği önünde bir araya gelmesi nedeniyle büyükelçiliğin bulunduğu Vasilisis Sofias Caddesi bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Eylemciler, Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesini protesto ederek, adalet çağrısında bulundu.

Gösteri olaysız sona ererken bir grup eylemci başkentte kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'den aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, yakalandı
Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
Kurban hissesi sahiplerine salam-sosis dağıttığı iddia edilen baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskını kınadı
Mehmetçik, kayalıklardan düşen dağcıyı helikopterle kurtardı

Benzer haberler

Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç için Yunanistan'da eylem yapıldı

Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç için Yunanistan'da eylem yapıldı

BM: Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli

Fransa'da belediye başkanının evine yapılan saldırı protesto edildi

Fransa'daki protestolarda şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı

Fransa'daki protestolarda şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı
İtalya'dan "Fransa'daki protestoların yayılması engellenmeli" mesajı

İtalya'dan "Fransa'daki protestoların yayılması engellenmeli" mesajı
AB mülteci krizinde Akdeniz'e kıyısı olan üyelerini yalnız bırakıyor

AB mülteci krizinde Akdeniz'e kıyısı olan üyelerini yalnız bırakıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet