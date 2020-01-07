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Türkiye

Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için bugünden itibaren 10 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

Selma Kasap   | 07.01.2020
Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı

Ankara

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için başvurular alınmaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2020-MSÜ'ye başvurular, "osym.gov.tr" resmi internet adresinden yapılacak.

Bugün başlayan başvuru süreci, 10 Şubat 2020'de sona erecek.

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