Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için bugünden itibaren 10 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.
Ankara
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için başvurular alınmaya başladı.
Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2020-MSÜ'ye başvurular, "osym.gov.tr" resmi internet adresinden yapılacak.
Bugün başlayan başvuru süreci, 10 Şubat 2020'de sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.