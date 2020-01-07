Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.