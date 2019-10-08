Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'komando' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından komandoların zorlu eğitiminin anlatıldığı video paylaşıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın gündemde olduğu bir dönemde "Engel tanımaz aşarız" başlığıyla paylaşılan ve komandoların zorlu eğitiminin anlatıldığı video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Bakanlığın Twitter'daki resmi hesabından, komandoların zorlu eğitimlerinden görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı.
Engel Tanımaz Aşarız!🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/I6al9XN2H5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2019
"Engel tanımaz aşarız" başlığıyla yapılan paylaşım kısa sürede sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarından yoğun beğeni aldı.
Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın söz konusu olduğu dönemde yapılan paylaşımda, komandoların zorlu coğrafyadaki faaliyetlerinin yanı sıra aldıkları ağır eğitimlerden görüntülere yer verildi.
"Allah Türk komandosunu korusun" ifadesiyle sona eren videoya yönelik takipçilerden gelen, "Vur Mehmedim", "Dualarımız sizinle" "Hepimiz Mehmetçiğiz" yorumları dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.