Euro
6.39
Dolar
5.83
BIST 100
101,859.30
Altın
1,503.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine katılıyor
logo
Türkiye

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Şerife Çetin   | 08.10.2019
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gidecek.

Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı
Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek

Trump'tan 'YPG/PKK' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edecek

Türkiye'den uluslararası topluma 'mülteci' çağrısı

Türkiye'den uluslararası topluma 'mülteci' çağrısı
Türkiye-Arnavutluk maçına Rumen hakem

Türkiye-Arnavutluk maçına Rumen hakem
Topkapı Sarayı 'Kaşıkçı Elması' için basına kapılarını açtı

Topkapı Sarayı 'Kaşıkçı Elması' için basına kapılarını açtı