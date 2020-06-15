Euro
7.67
Dolar
6.82
BIST 100
109,508.40
Altın
1,730.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklamasında bulundu.

Mehmet Tosun   | 15.06.2020
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a hava harekatı icra edilmekte olduğu kaydedilen paylaşımda, "Harekat hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda gerçekleşmektedir." bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 407'ye yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hindistan'da Kovid-19 salgını kasım ortasında zirveye çıkabilir
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 151 bin 417 oldu

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Akdeniz'de 'gövde gösterisi'

TSK'dan Akdeniz'de 'gövde gösterisi'
MSB: Hakkari'de RPG-7 roket başlığı ve C4 ile güçlendirilmiş iki EYP imha edildi

MSB: Hakkari'de RPG-7 roket başlığı ve C4 ile güçlendirilmiş iki EYP imha edildi
MSB: İdlib'de 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: İdlib'de 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi